Aplicativos para celular facilitam planejamento das férias

Desde que os aparelhos celulares viraram "espertofones", para muita gente viajar deixou de ser sinônimo de desconectar. Com o aparelhinho à mão e uma conexão de internet, alguns toques levam a uma infinidade de aplicativos e possibilidades que podem salvar a viagem (veja alguns interessantes ao lado).

Antes mesmo do embarque, os apps (abreviação do inglês application) são muito úteis no planejamento, pois facilitam etapas, como cotação e compra de passagens, reserva de hotéis, procura de apartamentos para temporada, escolha de roteiros e até na arrumação da mala.

Um dos mais usados é o TripAdvisor, que surgiu como site e depois ganhou versão para aparelhos smartphones e tablets. Além de permitir a busca por voos, hospedagem e passeios, seu diferencial está na colaboração dos viajantes, que postam fotos, avaliam e dão suas impressões sobre pontos turísticos, restaurantes e serviços.

Sessenta e nove milhões de pessoas já baixaram os aplicativos da marca (TripAdvisor, City Guides ou SeatGuru), com mais de 125 milhões de avaliações. "É bom você ir pela maioria, ler bem os detalhes dos comentários e tentar equilibrar, porque opinião é muito relativa", pondera o carioca Genésio Neto, que não viaja sem o aplicativo.

Ele também é adepto do Decolar.com, que o tirou de um apuro em uma viagem de trabalho a Aracaju. "O hotel tinha sido reservado por uma agência, mas deu overbooking. Eu recorri ao Decolar para encontrar outro hotel e fazer a reserva rapidinho", conta Genésio.

Seguindo a linha, o Mundi é o maior comparador de preços da América Latina, com mais de 700 companhias aéreas e 150 mil hotéis e pousadas no Brasil. "A intenção do aplicativo é que o cliente encontre num único lugar todas as informações de compra e possa poupar tempo e economizar", explica a gerente de marketing Juliana Veneziani.

Na viagem - Quando o passeio começa, os aplicativos auxiliam principalmente em relação à localização e ao transporte, tendo como base o sistema GPS. O Google Maps é um dos mais populares, mesmo não sendo direcionado a viajantes. Mais específico para este público, o app aMetro lista os mapas de metrôs de cidades de mais de 50 países.

No entanto, os que funcionam melhor são os aplicativos desenvolvidos especificamente para determinada cidade, região ou país, por serem mais detalhados e precisos. Em Buenos Aires, por exemplo, o município criou o BA Móvil, que se tornou imprescindível a quem visita a capital argentina.

"O aplicativo me salvou muitas vezes. É preciso, você consegue chegar nos lugares mais facilmente. Eles também fizeram um que mostra a programação cultural de acordo com sua localização. Quando você é turista, não tem muito horário, está na rua e descobre alguma coisa perto pra fazer", contou Felipe Fagundes, que morou três meses em Buenos Aires.

O TripIt é o favorito do mestre em jornalismo de viagens Davi Carneiro. "Eu sou muito desorganizado, se fosse depender dos meus cadernos e e-mails, ia perder muito mais tempo. O TripIt organiza todos os e-mails de reserva de hotel, voo, carro, por destino e data. Também te dá informações sobre a cidade, como vai estar o clima. E, o melhor, funciona offline. Planos de internet no exterior em geral são caros e nem sempre é fácil encontrar wifi gratuita".

O especialista ressalta a importância de encontrar equilíbrio para o uso dos equipamentos nas viagens. "O uso massivo de tecnologia pode ser prejudicial. Quando você está muito preocupado em colocar fotos nas redes sociais, compartilhar informações nas comunidades e aplicativos de viagem, acaba não curtindo o momento".

Já a ideia do recém-lançado Tongr é conectar viajantes do mundo inteiro de acordo com a língua que falam (o que também permite praticar idiomas com falantes nativos). "Assim as pessoas podem 'descobrir o mundo' juntas. Também pode ser usado para encontrar outros brasileiros quando estiver no exterior, por exemplo", explica Denis von Brasche, criador do app.

