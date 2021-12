Antes da neve, Aspen é paraíso nas montanhas e nas águas

Aspen, no estado do Colorado (EUA), é um destino muito conhecido por nós, que estamos entre os principais visitantes durante a temporada de inverno, que começa no final de novembro. Mas, o que ainda não foi desvendado pelos turistas brasileiros são as delícias do período do ano em que a região apresenta temperaturas mais amenas, entre julho e meados de novembro.

Nesta época, Aspen e o lugarejo vizinho, Snowmass, viram uma espécie de playground a céu aberto nas montanhas, com muitas atividades ao ar livre em contato com a natureza. Uma das tantas vantagens de viajar fora da temporada de neve é o preço, que cai no verão e no outono.

Nos meses menos frios, o mesmo teleférico que no inverno leva os esquiadores até o alto de Aspen Mountain conduz turistas com menos roupas e acessórios. Quem tem fôlego pode subir caminhando por uma encosta, a mesma que na estação mais fria vira uma enorme pista de esqui. A subida a pé demora cerca de duas horas e, do alto, é possível avistar a pequena cidade de Aspen.

Bicicletas - É no Colorado que se encontram as maiores montanhas acima de 4.300 metros, muitas delas em Aspen, o que torna a cidade perfeita para a prática das trilhas. Para os que procuram atividades mais tranquilas de contato com a natureza, Aspen tem opções como os rios Roaring Fork e Frying Pan, para a prática do flying fish, um tipo de pescaria com isca artificial.

Nas montanhas e nos rios, as atrações de verão e meia-estação se estendem para Snowmass, assim como ocorre na temporada de inverno. No pequeno vilarejo, a menos de dez quilômetros de Aspen, enquanto a neve não cai com mais intensidade as pistas de esqui são usadas como circuitos para bicicletas, inclusive com acesso pelos teleféricos, preparados para carregá-las até o alto das montanhas.

Agora, se o seu objetivo for se jogar como um pato na água, uma ótima opção são os Duckies. Os barcos infláveis levam esse nome porque a palavra é usada para patos aprendendo a nadar, seguindo a mãe rio abaixo. E é essa segurança materna que esses botes querem passar, pois eles são mais difíceis de virar. Nas margens, o rio cercado por cânions oferece, em algumas partes, fontes de águas termais. A descida pode demorar até duas horas. Cheeseburger, cachorro-quente, salada, suco e refrigerante esperam os turistas.

E um dos programas mais espetaculares da região de Aspen/Snowmass é uma aventura pelos ares, a mais de 300 metros de altura. Um passeio de balão ao amanhecer, em qualquer estação do ano, oferece uma vista privilegiada de toda a área. E, se você estiver com sorte, ainda é possível ver ursos, que com o barulho da subida do balão correm pelos campos. Ao final do trajeto, há um café da manhã luxuoso, acompanhado de uma taça de espumante.

