Ano Novo na Paulista terá quinze minutos de fogos e música

Quinze minutos de queima de fogos e uma lista de shows variada, que inclui Titãs, Daniela Mercury, Blitz, a cantora Tiê e os sertanejos Fernando & Sorocaba, serão as atrações do réveillon na Avenida Paulista deste ano.

A expectativa é de que 2 milhões de pessoas participem da virada - entre elas, 100 mil turistas. A tentativa dos organizadores nesta edição do evento será incentivar moradores da capital e visitantes a "manifestar seu amor pela cidade" no Twitter. Com o tema O Amor por São Paulo, a festa prevê a instalação de painéis de LED em formato de coração em cada esquina da avenida, que transmitirão mensagens dos participantes.

No palco, o telão principal também terá forma de coração e divulgará as mensagens ao longo da noite. A festa começará às 20h do dia 31, com show de Tiê, e segue até 2h da manhã do dia 1.º, com os Titãs. No momento da contagem regressiva para a virada, Daniela Mercury estará no palco.

Após a queima de fogos, os DJs Mau Mau e Zé Pedro assumem o palco com música eletrônica. "Somos um destino turístico consolidado e isso começa por uma boa festa de réveillon. Não por acaso, estamos entre as cinco maiores festas da virada do mundo", disse o presidente da São Paulo Turismo, Marcelo Rehder. "Esperamos receber 12,5 milhões de turistas em 2013. Temos de começar bem o ano."

Madrugada - Ao longo da Paulista, serão montadas 80 barracas de comida e bebida, 10 ambulatórios de atendimento médico, 10 bases comunitárias da Polícia Militar e 350 banheiros químicos. Cerca de 2,8 mil pessoas cuidarão da segurança, entre PMs, guardas-civis e seguranças particulares.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana, uma "operação especial" é planejada para coibir a ação de ambulantes clandestinos. Depois da festa, 300 garis limparão a avenida. No dia 31 de dezembro e durante a madrugada de 1º de janeiro, todas as linhas do metrô ficarão abertas, com exceção da Linha 5-Lilás. Todas as estações ficarão abertas para embarque e desembarque até 2h do dia 1º. Após este horário, as estações da Linha 2-Verde que não passam pela Paulista serão fechadas para embarque.

