Anac autoriza fusão entre companhias Trip e Azul

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) concedeu autorização prévia para a fusão entre as companhias aéreas Trip e Azul, conforme decreto publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 21.

"A diretoria da Anac (...) decide conceder autorização prévia para a transferência das ações representativas da totalidade do capital social da Trip Linhas Aéreas para a Azul, nos exatos moldes da operação descrita no processo supra referenciado", afirmou a autarquia na publicação.

A associação entre Azul e Trip, anunciada em 28 de maio, ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômico (Cade).

Após a aprovação, as empresas passarão a operar sob a holding Azul Trip S/A, resultando em uma companhia aérea com 840 voos diários, 116 aviões e 9 mil funcionários. A nova Azul será responsável por 29 por cento das decolagens realizadas no Brasil.

