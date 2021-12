American Airlines retira ofertas do site Decolar.com

Com o argumento de que o site Decolar.com "estava usando métodos de fixação de preços injustos e pouco claros", a companhia americana American Airlines retirou as ofertas de passagens do site Decolar.com. A companhia aérea destacou que as passagens podem ser compradas no próprio site oficial, por uma central de reservas local e em outros sites.

O Decolar.com lamentou a decisão da companhia aérea. "A Decolar.com esclarece que todos os detalhes referentes às negociações com todos os seus parceiros, incluindo a própria American Airlines, sempre foram apresentados de forma clara e transparente. A empresa lamenta que a companhia aérea tenha tomado tal decisão por não concordar com as condições apresentadas por outra operação do grupo fora do Brasil, que necessita adaptar seu modelo de negócios à legislação de seu próprio país. Ressalta ainda que a relação entre as equipes brasileiras de ambas as companhias sempre foi extremamente saudável e produtiva", disse em comunicado.

