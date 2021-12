América Latina 33% de voos em aeroportos congestionados

Um em cada três aviões que decolam ou aterrissam na América Latina passam por um aeroporto "congestionado ou muito congestionado", o que faz a região perder competitividade, assegurou no Panamá o presidente da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), Roberto Kriete.

As declarações foram feitas durante o fórum anual da ALTA, que terminou nesta sexta-feira, 16, na Cidade do Panamá e que reúne autoridades, companhias aéreas e especialistas do setor.

"Infelizmente, na América Latina andamos para trás como canguejo. Em vez de melhorarmos em infraestrutura, em termos relativos, vamos para trás e estamos perdendo posições e competitividade em relação ao resto do mundo", acrescentou Kriete.

Segundo dados da ALTA, o setor aéreo na América Latina e no Caribe cresce entre 6 e 8% por ano, dado que pode duplicar na próxima década.

A ALTA estima que suas companhias aéreas terão transportado até o final de 2012 um total de 149 milhões de pessoas, o dobro de passageiros em comparação a 2003 e um número superior aos 139 milhões de 2011 ou aos 120 milhões de 2009.

No entanto, o crescimento da infraestrutura não acompanha esses números.

"Não há infraestrutura suficiente. Não há aeroportos, nem capacidade suficientes", disse Kriete aos jornalistas.

"Precisamos encontrar uma maneira de agilizar a tomada de decisões e os processos para que os aeroportos possam crescer assim como crescem as linhas aéreas", acrescentou.

São Paulo é, com cerca de meio milhão de decolagens em três aeroportos, a cidade com maior tráfego aéreo na região, seguida de Cidade do México (332.000), Bogotá (233.000), Rio de Janeiro (230.000), Brasília (153.000) e Lima (121.000).

