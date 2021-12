Alsácia: uma das maiores produtoras de vinho da Europa

Menor região do atual território francês, onde estão as fronteiras com a Alemanha e a Suíça, a Alsácia vai além dos capítulos dos livros de História em que protagoniza batalhas passionais entre franceses e alemães. É reconhecida pela excelência de seus vinhedos e, há mais de meio-século, abriga a rota dos vinhos, com 170 quilômetros.



A região revela ainda encantos, como os mercados de Natal e presépios ao ar livre, além de uma diversidade de museus. Em Mulhouse, segunda maior cidade da Alsácia, estão o maior museu de automóveis do mundo, que tem uma centena de Bugattis, e o Museu de Impressão de Tecido, com mais de três milhões de amostras.



Celtas foram pioneiros



Nos capítulos da História, a Alsácia surge como protagonista de intensas disputas entre franceses e alemães. A batalha por uma região que tem hoje uma superfície de 8.280 km², considerada a menor de todo o território francês, é travada pelos povos germânico e franco desde o século 5, sendo que o capítulo derradeiro foi encenado durante a Segunda Guerra Mundial, quando a região voltou ao domínio francês.



Pela simples leitura de livros de História, a Alsácia talvez pareça apenas um território de fronteira entre França, Alemanha e Suíça, cuja disputa pelos dois maiores países seria lógica em termos de domínio de extensões geográficas. Por trás dos Vosges, cadeia de montanhas que cercam a região a oeste, há inúmeros tesouros, descobertos bem antes do surgimento da França e da Alemanha. Foram os celtas, por volta de 1.500 a.C., que identificaram a fertilidade dessa terra, iniciando seu cultivo.



Porém, coube aos romanos, em 58 a.C., a descoberta de uma das maiores riquezas do território, os vinhedos. A Alsácia é reconhecida, desde a Idade Média, como uma das maiores produtoras de vinho de excelência da Europa.



Cenários medievais



Roteiro cobiçado por amantes de vinhos, profissionais ou meros degustadores de preciosidades do mundo grand cru - termo usado para identificar os vinhos que têm uma espécie de certificado de origem, ou Appellation d´Origine Contrôlée (AOC), a Alsácia está no mapa gastronômico da França. Um dos principais motivos é a rota dos vinhos (route des vins), que há mais de meio-século corta a região de norte a sul.



São 170 quilômetros de colinas e vinhedos, onde é possível degustar inesquecíveis Riesling, Gewurztraminer, Pinot (Blanc, Gris e Noir), Muscat e Sylvaner. A paisagem é emoldurada por vilarejos medievais, como Riquewihr, Hunawihr e Ribeauville. A maioria dos vinhedos pertence a famílias há décadas.



Nas caves, os proprietários se encarregam de mostrar suas preciosidades, desde a plantação dos vinhedos, totalmente orgânica, até as seleções dos grand crus, como é o caso da Bott Frères, em Ribeauville.



Vale a pena reservar um espaço na mala para trazer, pelo menos, duas garrafas de um grand cru, que nas caves alsacianas custam em média 15 euros. Mas, quando encontrados no Brasil, podem ultrapassar o valor de R$ 200 por garrafa.



Muitos museus



Na principal cidade da Alsácia, Estrasburgo, são paradas obrigatórias a Catedral de Nossa Senhora de Estrasburgo, de 1439, hoje a quarta maior igreja do mundo; e o Museu Alsaciano, que revela curiosidades da região, como a construção das casas. Eram projetadas para serem transportadas, pois só a construção pertencia a seus habitantes, e não o terreno.



Em Colmar, a terceira cidade mais importante, o destaque é o Unterlinden Musée, cujo acervo tem raridades, como o Retable d´Issenheim, que representa o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Colmar também é a terra natal de Frédéric Auguste Bartholdi, escultor da Estátua da Liberdade de Nova York.



Em Mulhouse, estão o maior museu de automóveis do mundo, com mais de uma centena de Bugattis, e o Museu da Impressão do Tecido, procurado por estilistas do mundo inteiro.

adblock ativo