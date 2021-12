Alemanha festeja 25 anos da queda do Muro de Berlim

A nação alemã unificada convida visitantes de todos os continentes a participar de uma série de atividades planejadas para celebrar os 25 anos da queda do Muro de Berlim. Os festejos acontecerão em diferentes cidades do país, como Dresden, Leipzig e Berlim, sendo que a maioria dos eventos começa antes mesmo de novembro.

Em Berlim, estão programadas exibições e festividades sobre a divisão, a Guerra Fria e os eventos que culminaram na revolução pacífica. O destaque acontece no final de semana de 9 de novembro, quando uma instalação especial durante todo o final de semana composta por milhares de luzes e balões de gás hélio serão colocados ao longo dos 12 km da antiga fronteira do muro e atravessará a região central da capital. Esta fronteira feita de luz e erigida , representando um símbolo de esperança para um mundo sem muros. Além disso, residentes e visitantes poderão andar ao longo do curso do muro e visualizar a extensão da antiga divisão.



Ainda em Berlim, uma nova exposição permanente, 25 Anos da Queda do Muro, será inaugurada na cerimônia da comemoração em 9 de novembro. Leipzig celebra o 25° aniversário da queda do muro entre 9 e 12 de outubro, chamando a atenção para o Festival das Luzes, em 9 de outubro.

Outro evento importante será a oração da paz, na Igreja de São Nicholas, no dia 9. Isto porque foi em Leipzig, numa segunda-feira, 9 de outubro, de 1989 e logo após a vigília diante da mesma igreja que cerca de 70 mil pessoas se manifestaram pacificamente, gritando "Wir sind das Volk" ("Nós somos pessoas") e "Keine Gewalt" ("Sem violência").

As demonstrações dessa segunda-feira histórica definiram o rumo para uma mudança fundamental com consequências em todo o mundo.

