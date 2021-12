Alemanha: cerveja, história e muito encanto

Logo após a Segunda Guerra, ninguém acreditaria que a Alemanha se tornaria a principal potência econômica da Europa moderna. A queda do Muro de Berlim, em 1989, pôs fim à divisão da nação. A França, seu inimigo histórico, é atualmente o principal parceiro político e comercial do país. Ambos sofreram muito nas guerras e hoje defendem pontos de vista comuns pela paz e pelo reforço das instituições internacionais.

Berço da Oktoberfest, a Alemanha é um dos países mais organizados, limpos, pontuais, responsáveis e inteligentes do planeta. E o melhor é que lá o turista encontra de tudo, desde animação à muita história e cultura. É de sair já querendo retornar para explorar os locais não visitados e se encantar ainda mais. Ao pensar em Alemanha, imediatamente sua capital, Berlim, surge em mente. Porém, o país oferece ao turista muito mais desta grande – e bela – metrópole: lindas paisagens, castelos e cidadezinhas adoráveis, muitas extremamente bem preservadas dos horrores da guerra.

Ao mapear os municípios a serem visitados, é possível ver que a Alemanha possui opções para todos os gostos. Para aqueles que curtem uma vida noturna agitada, grandes shoppings e ruas movimentadas, Berlim é, certamente, a melhor pedida. Já aos que preferem as cidadezinhas mais pacatas para relaxar, podem contar com as encantadoras e charmosas Rothenburg e Heidelberg. Algo que os alemães também não fazem questão de esconder é seu passado: as marcas de duas guerras devastadoras e a separação entre os mundos capitalista e comunista ainda podem ser vistas por toda a Alemanha, especialmente em Dresden e Berlim.

O país faz parte do Acordo de Schengen – uma convenção entre países europeus sobre uma política de abertura das fronteiras –, com isso, os brasileiros não precisam de visto para viajar a turismo por até 90 dias de estadia. A única condição exigida é a comprovação de que o turista possui 60 euros (R$230,00) para gastar por dia de viagem.

Além de Berlim, centro de uma guerra mundial e onde a cada esquina é possível se deparar com um pouco da história do país, vale visitar Munique (sede da Oktoberfest que ocorre do final de setembro ao começo de outubro), Colônia, cidade catedral que abrigou a população enquanto era bombardeada, Wittenberg, terra de Martinho Lutero, berço do protestantismo, Dresden e Frankfurt. Para desbravar a Alemanha, é aconselhável usar e abusar dos trens. É fácil e barato usar os trilhos para percorrer o território alemão, de norte a sul, e também para ir a outros países.

Em uma viagem é imprescindível uma visita aos cartões-postais do país, mas, para melhor aproveitamento, o ideal é reservar algum tempo para descobrir alguns segredos e conhecer cidades não tão populosas assim. É sempre bom sair do inevitável circuito turístico, onde o preço é sempre maior e qualquer acomodação pode lotar num piscar de olhos.

Algumas dicas de quem já esteve em terras alemãs são a região de Cottbus (leste do país), conhecida como a terra do pepino, e um passeio por Lübben, responsável pelo contato mais próximo com a natureza de uma Alemanha rural e bucólica. Freiburg, bem ao sul, tem os traços de uma cidade pequena, porém cosmopolita. No outro extremo, a curiosa ilha de Rügen é cercada de planícies, campos e praias de nudismo.

Oktoberfest

A Oktoberfest é um festival originário da Alemanha, mais especificamente da cidade de Munique. Hoje já faz parte do calendário do brasileiro e ocorre anualmente na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Este ano teve sua primeira edição também em São Paulo. Por mais que todos a confundam como um evento unicamente dedicado à cerveja – e motivos para isso não faltam – a Oktoberfest ressalta diversos outros costumes típicos da Bavária, região situada a sudeste da Alemanha. Entre eles, destacam-se gastronomia, música, dança, artes cênicas e um banho de história, contada e exaltada por um povo que faz questão de sair às ruas, ainda hoje, com trajes de época.

O evento teve início em outubro de 1810, quando o então rei bávaro Luís primeiro (Ludwig I) casou-se com Tereza da Saxônia (Therese von Sachsen-Hildburghausen). Para comemorar a boda, foi organizada uma corrida de cavalos, seguida por uma festa pública que durou uma semana. O sucesso da festividade fez com que ela viesse a se repetir nos anos seguintes com a participação não apenas do povo da região, mas também de outros Estados da Confederação Germânica. Em Blumenau, um dos maiores polos da comunidade alemã no Brasil, a Oktober teve sua primeira edição em 1984 e vem ocorrendo anualmente desde então.

