Aleluia Festival movimenta Ilhéus na Semana Santa

Conhecida como terra de Jorge Amado, do chocolate e de belas praias, Ilhéus quer se fazer notar também por sua programação na Semana Santa. A cidade do litoral sul baiano (a 462 km de Salvador) realiza a primeira edição do Aleluia Ilhéus Festival, de 28 a 31 de março, período que vai da Quinta-Feira Santa ao Domingo de Páscoa.

O festival promove diversas manifestações culturais, como dança, música, teatro, literatura, gastronomia, artes plásticas e apresentações circenses, além de estandes de negócios e produtos agrícolas.

Incluindo cerca de dois mil metros de área coberta, o circuito do evento acontece entre a Praça Dom Eduardo, onde será montado o palco para os shows, e as imediações da Praça Rui Barbosa.

"A intenção é incrementar o fluxo turístico na Semana Santa e construir um evento de qualidade no calendário. A partir de 2014 vamos investir em uma encenação da Paixão de Cristo a céu aberto, com atores locais e convidados", anuncia Marco Lessa, presidente da Associação de Turismo de Ilhéus (Atil).

No primeiro dia, a atração musical é o padre Fábio de Mello e sexta é a vez da Sociedade Filarmônica Capitania dos Ilhéos. Dentre outros shows de artistas locais, a cidade recebe sábado Roupa Nova e domingo as bandas Teatro Mágico e Escambo.

Um circuito turístico sugerido por Marco Lessa é a visita às diversas igrejas da cidade, entre elas a Catedral de São Sebastião, a Igreja de São Jorge (a mais antiga da cidade), a Igreja da Piedade (em estilo gótico) e a Igreja de Nossa Senhora de Santana (a segunda igreja rural do país). A procissão do Senhor Morto, na sexta, e missas completam o tour religioso.

Outro aspecto importante do festival, promovido pela associação em parceria com a Prefeitura Municipal e o Sebrae, é dar espaço à agricultura familiar e à economia criativa. "Na programação, vamos contar também com palestras e 40 estandes apresentando produtos da região", diz Lessa. ]

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta segunda-feira, 18, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo