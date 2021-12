Aleixo Belov relata viagem pelas geleiras da Antártida

O velejador Aleixo Belov protagonizou uma batalha de gigante, ao lado da tripulação formada por nove pessoas, durante a jornada de 8,5 mil milhas náuticas (cerca de 15.300 km) de ida e volta à Antártida.

A aventura pelo continente gelado é contada após um trabalho de formiguinha, em que Belov teve apoio da própria tripulação para o trabalho de selecionar e hierarquizar os fatos narrados no livro O Veleiro Escola Fraternidade na Antártica.

Recorrendo ao diário de bordo e relatos da tripulação, o velejador ucraniano naturalizado brasileiro escreveu as 176 páginas da obra lançada pela Edições Marítimas Ltda., que tem capítulos no estilo de um diário de bordo resumindo os quase cinco meses da viagem.

Na publicação ilustrada com belas imagens e lançada no dia 16 de dezembro em Salvador, onde reside, o experiente mestre dos mares expõe detalhes do desafio que começou no dia 27 de outubro de 2013, em Ushuaia, na Argentina. A expedição terminou em 15 de março de 2014, em Salvador.

Mesmo escolhendo a época do verão para ir à Antártida (onde a temperatura pode chegar a 90 graus negativos no inverno), Belov literalmente entrou numa fria. Velejando em pleno verão, ele conta ter enfrentado menos dez graus centígrados de temperatura a bordo.

Porém, o leitor terá como ponto mais intenso na obra os 150 dias vividos nas duas regiões consideradas entre as mais inóspitas do planeta. A primeira delas é a travessia do Cabo Horn, antes de a expedição acessar a parte mais complicada do desafio que foram os cerca de 860 km do estreito de Drake.

O mar que separa a América do Sul da Antártica ficou assim conhecido em homenagem ao explorador britânico Francis Drake, pioneiro a chegar ao Pacífico por essa rota, em 1578.

"Fiquei vendo a previsão do tempo toda hora, até achar uma janela de tempo bom, porque lá o mau tempo é o rei", registrou.

Ondas gigantes

Entre os maiores perigos estão o vento de 200 km/hora e ondas gigantescas de até 20 metros, quando o tempo fica ruim na região. Após quatro dias transpondo o Drake, o Fraternidade chegou à Antártida. Bem equipado e com casco de aço, o barco sofreu danos no impacto com o gelo flutuante. Belov ressalva que uma neblina densa impedia a visão 50 metros adiante.

"Cheguei a pensar o que faria se as coisas, por acaso, dessem erradas, se ocorressem surpresas que eu não conseguisse prever nem contornar", escreve.

Belov apresenta ao leitor, ainda, breve exposição de sua experiência de quatro voltas ao mundo, já relatadas em outros seis livros de sua autoria.

E respalda-se na parceria com o velejador francês Oleg Belly, com quem esteve na Antártica 20 anos atrás. Na última contagem feita, Belly já havia cruzado 30 vezes o Drake.

