Aleixo Belov completa primeira etapa de viagem para o Alasca

O navegador Aleixo Belov, 73 anos, completou a primeira etapa da viagem até o Alasca. O ucraniano registrou em vídeo parte do trajeto. O material é divulgado com exclusividade por A TARDE.

Depois de partir de Salvador, no último dia 3 de dezembro, o ucraniano seguiu com mais sete tripulantes no veleiro "Escola Fraternidade". Em seis dias, ele chegou até Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde fez a única parada no Brasil.

Depois, Aleixo segue pelas Ilhas Granadinas e Martinica, no Mar do Caribe. Em seguida, ele vai para o Panamá, atravessando o Canal, passando para o Oceano Pacífico. O roteiro ainda conta com paradas na Ilha de Galápagos, Polinésia Francesa, Hawaii, Ilhas Aleutas até chegar no Alasca.

A previsão é que ele chegue no hemisfério norte entre junho e agosto de 2017.

