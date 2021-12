Alcântara: berço histórico da cultura maranhense

A história do Brasil espreita o visitante pelas ruas e casas da cidade de Alcântara, localizada a cerca de 22 quilômetros da capital do Maranhão. O município fica entre as baías de São Marcos e Pericumã.

Considerada a segunda cidade mais importante do Estado, Alcântara é o berço da aristocracia rural maranhense dos séculos 18 e 19. Ali estão guardadas histórias de uma nação que florescia.

Em 1988, Alcântara foi alçada ao posto de Cidade Monumental pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e dividida em áreas de conservação e preservação rigorosa.

O trajeto até Alcântara pode ser feito de ferry boat ou carro, mas os principais meios de locomoção são o barco ou o catamarã. O percurso de São Luís até lá dura cerca de 1h30. É preciso ficar atento às alterações da maré porque os horários das embarcações variam de acordo com ela.

Raiz histórica

As lendas, histórias religiosas e políticas se misturam em Alcântara. Nos sinos localizados logo ao lado da Capela de Nossa Senhora do Desterro, uma construção do século 18, é possível fazer pedidos.

No maior, toca-se com força para obter a ajuda de Nossa Senhora do Desterro. No menor, conta-se com a benção de Nossa Senhora da Guia.

Depois da conversa divina, dá para se impressionar com a bela vista para o mar da Baía de São Marcos durante o almoço no Restaurante Cantaria, localizado no Largo do Desterro. O melhor mesmo é pedir um pescado grelhado na telha acompanhado do típico arroz de cuxá.

Vale ressaltar: é bom ter dinheiro sempre à mão porque na cidade quase nenhum lugar aceita o tal crédito. Mas, isso não impede a diversão.

A poucos passos do restaurante está a Praça da Matriz (ou Praça Gomes de Castro). Ali estão dois símbolos do município: o Pelourinho e as ruínas da Igreja Matriz de São Matias, construída em 1648 para o padroeiro da cidade.

Lá foram gravadas cenas da novela Da Cor do Pecado, escrita por João Emanuel Carneiro, e exibida em 2004 pela Rede Globo. Os protagonistas do folhetim Preta (Taís Araújo) e Paco (Reynaldo Gianecchini) viveram nesse local momentos de amor.

A poucos passos da Praça está o Museu Histórico de Alcântara. Pagando uma tarifa de apenas R$ 2 é possível conhecer todos os espaços do casarão que abrigou as famílias do Barão de Mearim, um dos homens mais ricos da história maranhense, e de Jerônimo Viveiros, um poderoso político do estado.

Boas atrações para conferir antes de viajar até Alcântara são o Festival de Música Barroca de Alcântara, que acontece geralmente no mês de julho, e o tradicional festejo do Divino Espírito Santo, realizado todos anos 40 dias após a Páscoa.

