Albergue na Bahia é eleito o 2º melhor do País

Quem gosta de viajar gastando pouco, mas sem abrir mão do conforto, tem dez ótimas opções de hospedagem baratinha no país. Turistas brasileiros e estrangeiros colaboraram com a causa ao participar de uma pesquisa da rede Hosteling International (HI) para eleger os dez melhores albergues do Brasil. A Bahia tem dois deles: o Chapada Hostel, que levou a medalha de prata no ranking, e o Arraial d'Ajuda Hostel, em 7º lugar.

Localizado no centro de Lençóis (Chapada Diamantina), o Chapada Hostel tem decoração caseira, café da manhã, cozinha de uso comum, churrasqueira, lavanderia e acesso Wi-Fi gratuito.

Todos os dormitórios possuem banheiro e ventilador compartilhados. Se vai viajar acompanhado, pode ficar num quarto duplo com banheiro privativo. Crianças e animais de estimação não são permitidos. O pagamento só é feito em dinheiro e o atendimento é em português, inglês e espanhol. Limpeza, bom atendimento e conforto são os itens mais valorizados pelos clientes. Arrume logo as malas!

Os melhores do Brasil



Tribo Hostel - Ubatuba (SP)

Chapada Hostel - Lençóis (BA)

Barra da Lagoa Hostel - Florianópolis (SC)

Marina dos Anjos Hostel - Arraial do Cabo (RJ)

Porto Alegre Hostel - Porto Alegre (RS)

Jeri Brasil Hostel - Jericoacoara (CE)

Arraial d'Ajuda Hostel - Arraial d'Ajuda (BA)

Porto de Galinhas Hostel - Pernambuco

Rio Rockers Hostel - Rio de Janeiro (RJ)

Sampa Hostel - São Paulo (SP)

