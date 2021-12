Agosto registrou maior intenção de viagem pelos brasileiros

O mês de agosto registrou a maior intenção de viagem dos brasileiros no ano: 28,8%, de acordo com pesquisa do Ministério do Turismo divulgada nesta segunda-feira, 8.

Dos que desejam viajar, 73,6% pretendem conhecer outros lugares do País, enquanto 26,4% planejam ir para o exterior. O Nordeste, com 48,1%, foi apontado como a região preferida, seguida pelo Sul (21,2%), Sudeste (19,2%), Norte (7,3%) e Centro Oeste (4,2%).

Os meios de hospedagem mais requisitados são os hotéis e pousadas (52,3%), seguidos pela casa de amigos e parentes (37%) e outros (10,7%). Já o meio de transporte predileto para fazer a viagem é o avião (61%), seguido pelo automóvel (25,1%), o ônibus (10,2%) e demais meios (3,7%).

Foram ouvidos dois mil moradores de sete cidades do país: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, que representam 70% do fluxo de turistas do país.

adblock ativo