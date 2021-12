Agências de turismo oferecem pacotes para Europa por US$ 799

Diante da queda nas vendas com a alta do dólar, as operadoras de turismo baianas lançaram nesta segunda, 6, uma promoção para reaquecer o mercado de viagens internacionais. Até sexta-feira, será possível comprar por US$ 799 um pacote por pessoa, para passar seis dias e cinco noites em qualquer destino na Europa, incluindo passagens aéreas e hospedagem em quarto duplo. As viagens poderão ser feitas até 30 de junho.

"A mesma oferta não saia, antes, por menos de US$ 1.400", afirmou o presidente da seção baiana da Associação Brasileira de Viagens (Abav-BA), José Alves Peixoto.

Segundo ele, por conta da promoção, o movimento já havia aumentado em 30% ontem em algumas agências de turismo da capital baiana. "Mas, o pacote será disponibilizado por qualquer uma das 200 agências associadas a Abav-BA em todo o estado", frisou.

A promoção faz parte de uma ação conjunta que envolve dez operadoras de turismo e cinco companhias aéreas: TAP, TAM, Air Europa, Aerolineas Argentinas e American Airlines. A ideia é lançar promoções especiais durante todas as semanas deste mês, abrangendo também destinos na América do Sul, além dos Estados Unidos.

Condições



"Os preços e condições estão sendo fechados com as companhias e hotéis para as próximas semanas", explicou Peixoto.

Para o pacote básico para a Europa, o acordo foi firmado com a companhia Air Europa e o hotel Florida Norte, no caso de quem optar para viajar para Madri, por exemplo.

Há promoções também para quem quer opções fora do pacote básico. "O hotel e a companhia serão os mesmos, mas o turista baiano poderá incluir mais opções no pacote, como traslados e passeios".

Segundo o presidente da Abav-BA, mesmo com a alta do dólar, o custo nas viagens para a Europa com restaurantes e compras ainda são vantajosos. "Ir a um bom restaurante lá sai por cerca de US$ 60 por casal, o que aqui em Salvador fica por US$ 100 mais ou menos".

Câmbio

O dólar fechou em queda ante o real nesta segunda. A moeda americana fechou em queda de 0,22%, a R$ 3,1223.

