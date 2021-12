Agência de turismo lança 1º Arraiáswing no Nordeste

O Nordeste será palco do 1º Arraiáswing entre os dias 30 de maio e 2 de junho, onde a troca de casais é liberada. Os mais tímidos podem ficar tranquilos, o evento vai acontecer em uma pousada fechada para o grupo na praia Tambaba, em João Pessoa.

Para esquentar o clima, o espaço será transformado em um ambiente liberal nudista e vai contar com uma banheira de hidromassagem coletiva.

Como o tema é São João, não vai faltar a animação do trio Forró Pé de Serra e brincadeiras típicas juninas com um toque picante, como o correio sensual elegante, quadrilha com lua de mel e eleição do casal caipira melhor caracterizado.

O pacote com três noites de hospedagem custa R$ 2,320,00.

