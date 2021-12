Agatha Christie: fascinação pelo mistério e por hotéis

Agatha Christie é conhecida como "a rainha do mistério" mas além de uma prolífica escritora de sucesso, foi também uma incansável viajante, paixão que herdou de sua mãe. Por acaso ou destino, a escritora se casou com um aviador, Archie Christie, e ali começou todo um grande trajeto que se tornaria mais intenso depois que seu marido a abandonou e Agatha conheceu o arqueólogo Max Mallowan, que acompanhou em suas expedições e escavações no Oriente Médio durante quase 30 anos.

Encontro com a morte, Assassinato no Expresso do Oriente e A Morte no Nilo, são só alguns dos títulos nos quais Christie aborda seu amor pelas viagens, a fascinação pelos trens e seu gosto pelos hotéis, nos quais encontrou inspiração para seus romances - sendo que alguns inclusive nasceram entre as quatro paredes de um quarto de hotel.

A escritora viajou até Assuã (Egito) onde encontrou inspiração para seu romance A Morte no Nilo (1937) e o escreveu entre os muros de um sugestivo hotel, o Old Cataract, cuja localização marca o final do fértil vale do Nilo e o início do grande deserto núbio.

O Old Cataract, construído em 1889 e hospedagem de ilustres personagens, desde o czar Nicolau da Rússia a Winston Churchill e onde Howard Carter descansou após descobrir a tumba de Tutancâmon, mantém todo o seu encantamento colonial e de luxo, sem esquecer seu terraço à beira do Nilo, de onde se contempla um dos pores-de-sol mais belos do mundo, com a ilha Elefantina e o mausoléu de Aga Khan no horizonte.

Além de inspirar Christie para seu romance, o cinema também elegeu este hotel para rodar uma das cenas de Morte sobre o Nilo, na qual o cruzeiro Karnak parte de um de seus cais. A versão cinematográfica de A Morte no Nilo foi lançada em 1978 com um elenco estelar liderado por Peter Ustinov, que deu vida ao arguto detetive Hercule Poirot.

O filme levou o espectador a lugares emblemáticos como as pirâmides de Giza e o Templo de Karnak a bordo de um luxuoso cruzeiro fluvial onde dez pessoas, todas elas com um bom motivo, são suspeitas do assassinato da rica herdeira americana Linnet Ridgeway, embora essa não seja a única morte

Torquay, terra natal - Mas os hotéis mais famosos ligados à "dama do crime" estão, e não podia ser diferente, na sua Torquay natal (sudoeste do Reino Unido), começando por The Imperial Hotel, construído em 1866, que beira as águas do Canal da Mancha, e onde dormiram desde Napoleão III ao rei Edward VII.

No local se situa a primeira cena de A Casa do Penhasco, onde a escritora o rebatizou como Majestic e, em um de seus terraços sobre o mar se sucede o desenlace de Um Crime Adormecido, na qual Miss Marple enfrenta uma casa inquietante onde um crime "perfeito" parece esquecido há muito tempo.

Tudo isso em uma idílica cidade litorânea cuja tranquilidade se transforma em cenário perfeito para os crimes mais cruéis saídos da imaginação de Christie quando a noite cai ou, simplesmente, quando chove, o que ocorre mais que frequentemente nessa região.

A chuva também costuma escurecer o céu da imponente casa de Greenway, descrita por Christie como "o lugar mais adorável do mundo" mas que sob o habitual nevoeiro e a persistente chuva chega mais perto do lugar detalhado pela romancista em Os Cinco Porquinhos.

Outro lugar que cai perfeitamente bem com o estilo Agatha Christie é o hotel da ilha Burgh, uma minúscula extensão de terra que fica isolada pela maré durante a metade do dia - nada mais adequado como palco para uma narrativa repleta de misteriosos assassinatos.

adblock ativo