Aeroportos registram recorde de passageiros no país

Os aeroportos brasileiros nunca receberam tantos passageiros quanto em 2013, de acordo com levantamento feito pelo Ministério do Turismo. Foram cerca de 89 milhões de passageiros desembarcando de voos domésticos e 9,4 milhões descendo no país a partir de voos internacionais em 2013, os maiores números desde o início da medição.

Os embarques nacionais cresceram 4%; e os internacionais, 1%, em comparação a 2012. Os dados são da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Entre os desembarques nacionais, o acréscimo foi de 2,8 milhões de passageiros em voos regulares e 577 mil em voos não regulares. Entre os desembarques internacionais, os voos regulares, o acréscimo foi de 78 mil passageiros; em voos não regulares, cerca de 21 mil.

O aumento exponencial dos desembarques foi impulsionado, em parte, pelo crescimento do poder de compra da classe C, junto com uma maior facilidade de financiamento dos bilhetes aéreos e o aperfeiçoamento dos programas de milhagem.

De acordo com o Plano Nacional de Turismo 2013-2016, a meta é alçar o país à condição de terceira economia turística do mundo até 2022. Atualmente, o Brasil é a sexta maior economia do setor e movimentou, em 2012, cerca de R$ 250 bilhões.

Clique aqui e ouça declaração do ministro Vinicius Lages sobre o aumento de viagens domésticas e a importância do turismo doméstico.

adblock ativo