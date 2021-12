Aeroporto de Salvador é o 7º pior do país, segundo pesquisa

O Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, foi eleito o sétimo pior do país segundo uma pesquisa realizada pela Secretaria de Aviação Civil. O equipamento recebeu a nota de 3,96 em uma escala entre 1 e 5. Apesar do mau desempenho, o aeroporto da capital baiana está acima da média dos 15 equipamentos avaliados, que é de 3,90. O aeroporto que recebeu a melhor nota foi Recife, com 4,24 e o pior foi Guarulhos, com 3,46.

O levantamento ouviu 19.774 passageiros entre julho e setembro deste ano. A pesquisa questionou os usuários sobre 47 indicadores, como infraestrutura, conforto dos passageiros nos terminais, limpeza e tempo de espera em filas, por exemplo.

Segundo o Relatório de Desempenho Operacional dos Aeroportos, 74% dos passageiros consideram os aeroportos "bons". Essa porcentagem representa uma melhora nos índices da pesquisa.

