Aeroporto de Salvador é eleito entre melhores da Copa

O Aeroporto Internacional de Salvador foi um dos principais destaques do 1º Prêmio Boa Viagem - Edição Copa das Confederações, realizado pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) e pelo Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). O aeroporto da capital baiana foi eleito em duas categorias, das oito em disputa: o melhor da Copa das Confederações e também o melhor ambiente aeroportuário. A cerimônia de premiação aconteceu na noite de terça-feira, 10, no Clube da Aeronáutica.

Outro destaque do prêmio foi o aeroporto de Confins (MG). O terminal mineiro venceu quatro categorias: melhores serviços de check-in, restituição de bagagem, controle migratório e controle aduaneiro.

Participaram da disputa seis aeroportos das cidades-sede dos jogos da Copa (Brasília, Confins, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro/Galeão e Salvador), além de Guarulhos, que recebe as principais conexões de voos nacionais e internacionais. Os aeroportos totalizaram 23,9 mil votos, tanto nos terminais quanto pela internet.

As categorias de premiação foram: o check-in, a inspeção de segurança, o controle migratório, a alfândega, restituição de bagagem, o ambiente aeroportuário, além do aeroporto com o desempenho geral mais satisfatório. Os serviços foram avaliados por quatro mil passageiros, por meio de questionários. O prêmio Boa Viagem inclui ainda a categoria de melhor apoio ao turista, cuja votação ocorreu pela internet.

