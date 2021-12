Aeroporto de Salvador é considerado o 2º pior do país

Com 3,67 pontos, o Aeroporto Deputado Federal Luis Eduardo Magalhães, em Salvador, ficou com a segunda pior nota na pesquisa de satisfação feita com passageiros divulgada nesta quinta-feira, 28, pela Secretaria de Aviação Civil (SAC). As piores avaliações são em relação à limpeza, conforto e custos de restaurantes e estacionamentos.

O aeroporto de Cuiabá liderou com 3,36, e foi considerado o pior do país. O Galeão, no Rio de Janeiro, atingiu nota 3,91 e foi o terceiro pior. Foram entrevistadas 13,2 mil pessoas entre os meses de outubro e dezembro.

As notas atribuídas na pesquisa variam entre 1 e 5. O aeroporto da Curitiba teve nota 4,52 e o de Cuiabá, 3,36. Após Curitiba, os terminais com melhores notas são os de Campinas e Guarulhos, em São Paulo, e Recife.

Wi-fi

A pesquisa avaliou 48 indicadores de infraestrutura dos aeroportos, entre eles gestão e serviços, disponibilidade de tomadas, wi-fi, assentos na área de embarque e informações nas esteiras de bagagem. A exemplo do que tem ocorrido nas últimas pesquisas, os serviços de tecnologia estão abaixo das expectativas dos passageiros.

A qualidade do wi-fi disponível foi avaliada como "ruim" ou "muito ruim" nos 15 aeroportos pesquisados. A disponibilidade de tomadas teve nota superior a 4 apenas nos terminais de Fortaleza e Viracopos, em Campinas (SP). O indicador com maior média (4,64) entre os 15 aeroportos foi referente ao tempo de fila no check-in.

A Pesquisa Permanente de Satisfação do Passageiro completou três anos e o balanço do período mostra que tem ocorrido constante evolução na avaliação dos aeroportos. No início, apenas cinco aeroportos (Fortaleza, Curitiba, Recife, Porto Alegre e Congonhas) alcançavam nota cima de 4. Nesta última pesquisa, 12 dos 15 terminais tiveram notas acima de 4.

