14ª edição do Festival de Lençóis é opção para feriado

Música, ações socioambientais e ecoturismo são as marcas do Festival de Lençóis, que este ano chega a sua 14ª edição. Entre quinta e sábado, atrações locais e nacionais se apresentam, a partir das 19 horas, na praça Horácio de Mattos, com entrada gratuita. Luiza Possi, Frejat, Dão e a Caravanablack e o Concerto ao Amar Amado estão entre as atrações.

A cantora Luiza Possi leva para o festival o show do projeto, Seguir Cantando, que marca seus dez anos de carreira. "Vou cantar músicas que estão no projeto, como Abençoador, de Paulo Novaes, O Portão, de Roberto Carlos, Maneiras, de Chico da Silva, famosa nos vocais de Zeca Pagodinho, Desculpe o Auê, de Rita Lee, Folhetim, de Chico Buarque, e também as minhas músicas mais antigas, que não posso deixar de cantar, entre elas, Eu Espero e Tudo Certo. Além de Ainda é Tudo Seu, Deixa Estar e Vem Ver, que tocaram nas rádios de todo o País", destaca a cantora sobre as canções que formam o repertório do show que apresenta na sexta.

A outra atração nacional é Frejat. O cantor também toca no segundo dia do festival e leva a turnê A Tal da Felicidade, com canções da sua carreira solo, do repertório do Barão Vermelho e releituras de compositores como Caetano Veloso, Tim Maia e Gilberto Gil.

Entre as atrações locais, o Concerto ao Amar Amado, em homenagem ao centenário do escritor Jorge Amado, é um dos destaques. Com direção musical e arranjos de Luciano Calazans, o espetáculo tem um repertório que remete ao universo do escritor, com músicas que marcam os seus personagens.

