Zona Azul: novas vagas de estacionamento são regulamentadas em Salvador

Mais três localidades da capital baiana passam a contar com vagas de estacionamento rotativo regulamentadas pela prefeitura, por meio da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Ao todo, são 624 vagas distribuídas no Comércio, Itaigara e Água de Meninos. Atualmente, Salvador tem 11.069 vagas Zona Azul distribuídas em oito áreas (confira abaixo onde estão localizadas).

O objetivo é combater o estacionamento irregular, além de facilitar a utilização das vagas pelo Zona Azul Digital. Do número total de vagas regulamentadas, são reservadas 5% para idosos e 5% para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

No Itaigara, as 139 vagas ficam disponíveis na rua Anísio Teixeira. O horário permitido para estacionar deve ser de segunda a domingo, no horário das 7h a 0h, na modalidade multi-hora (2h, 6h e 12h).

No Comércio, são 375 vagas no total. Na avenida da França, lado direito da pista externa entre a saída da rua Estado de Israel e a saída da rua da Holanda, são ofertadas 154 vagas. Já do lado esquerdo, no trecho entre a entrada da rua da Polônia e o Terminal Turístico Náutico da Bahia, são 51.

Do lado esquerdo das pistas internas, entre a rua da Suécia e a entrada da rua da Bélgica, são oferecidas 101 vagas. Do lado direito, no trecho entre a rua da Suécia e a saída da rua da Holanda, são 69 vagas.

No largo de Água de Meninos, são oferecidas 50 vagas do lado esquerdo e mais oito do lado direito. No bolsão, localizado embaixo do viaduto da Via Expressa, ao lado do Mercado do Peixe, são ofertadas 34 vagas. No lado direito da avenida Jequitaia, com início ao lado do viaduto da Via Expressa, estão disponíveis 18 vagas.

O horário de funcionamento nos bairros do Comércio e Águas de Meninos é de segunda a sábado, das 7h às 19h, na modalidade multi-hora (2h, 6h e 12h).

adblock ativo