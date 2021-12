Volta às aulas deixa trânsito mais intenso em Salvador

Boa parte das escolas anunciou o retorno às aulas na semana passada, mas foi somente nesta segunda-feira, 6, que a capital baiana sentiu o peso do trânsito em massa pelas vias da capital. Vários congestionamentos foram registrados nas primeiras horas da manhã, sobretudo nas avenidas de grande fluxo.

Para minimizar o impacto da volta às aulas nos bairros, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) deu início a uma ação para conscientizar os pais de alunos, além de fiscalizar o transporte escolar.

A iniciativa começou pelo Itaigara, em frente ao colégio Sartre COC, no fim da manhã desta segunda. Os agentes organizaram a rua João Varela com faixas para que os motoristas pudessem esperar os alunos saírem da aula, além de deixarem um espaço livre à esquerda.

Chefe do setor de campanhas da Transalvador, o agente de trânsito Lenildo Galdino informa que esta ação é desenvolvida no início de cada ano letivo. Primeiro, explica ele, nas escolas com maior fluxo de veículos. Depois, naquelas com tráfego menos impactante.

Melhora

Assistente de coordenação do colégio, Vera Barbosa diz que o trânsito na região “melhorou bastante” no ano passado, quando a instituição passou a se reunir com a Transalvador para discutir alternativas.

“Nos horários de maior movimento, uma pista fica livre para moradores vizinhos”, afirmou. “Além disso, os motoristas são orientados a não parar em frente à escola”, acrescenta a funcionária do colégio, que tem cerca de 1.200 estudantes.

adblock ativo