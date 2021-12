Volta a Salvador ainda complica trânsito

O feriadão acabou e o movimento da cidade volta ao normal na manhã desta segunda-feira, 10. As imediações da rodoviária e do ferryboat, além do Bonocô e da Rótula do Abacaxi, locais de chegada em Salvador, estão com o trânsito lento.

O trânsito também está congestionado na San Martin, na orla, sentido Pituba, e na Paralela, sentido Centro.

