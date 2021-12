Vigilantes protestam contra demissão de 1.736 profissionais

Um grupo de trabalhadores realizou uma caminhada nesta sexta-feira, 29, e congestionou o trânsito na avenida Paralela, sentido aeroporto. O ato foi feito por funcionários de uma empresa terceirizada pelo estado. Eles questionam a demissão de 1.736 vigilantes que atuam nas escolas estaduais, segundo os manifestantes. Os trabalhadores agora foram até o Centro Administrativo da Bahia (CAB), mas o reflexo no trânsito foi sentido na Paralela até por volta das 13h quando a situação foi encerrada.

Conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a caminhada partiu do Shopping da Bahia, na avenida Tancredo Neves, por volta das 10h. Os manifestantes seguiram até à sede da Secretaria de Educação do Estado (SEC), no CAB.

O protesto foi organizado pela Associação de Segurança Patrimoniais da Bahia (Aspap), que informou que recebeu o aviso prévio de que 1.736 vigilantes. "Isso é um descaso, porque a Secretaria de Educação contratou a terceirizada, no qual prestamos serviços. Por isso, nós não aceitamos que pais de família possam pagar por um erro operacional de governo. Estão enxugando a folha, prejudicando os trabalhadores", disse o presidente da Aspap, Jaguar Passos.

Por meio de nota o governo informou que estuda novas formas de contratações com terceirizadas. "O governador Rui Costa determinou à Secretaria da Administração (Saeb) e à Procuradoria Geral do Estado (PGE) a realização de estudos técnicos para crias novos critérios e formatos de contratação de serviços para modernizar e agilizar a relação do poder público com as empresas terceirizadas. O prazo estabelecido para conclusão dessa análise, estabelecido pelo governador, foi de 90 dias", informa a nota.



Em relação ao protesto de vigilantes terceirizados a SEC e a Secretaria de Comunicação (Secom), esclarecem que a medida está prevista no Decreto 16.417, sancionado pelo Governo do Estado no ano passado, para garantir a contenção de gastos públicos e assegurar a regularidade no pagamento dos servidores.



A redução de contratos com empresas terceirizadas do Estado, como o de prestação de serviços de vigilância, é feito de forma criteriosa, sem prejuízo para as unidades de educação, conclui a nota.

