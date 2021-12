Vias são interditadas para serviços municipais

As avenidas Princesa Isabel e Paralela e a Ladeira da Montanha serão interditadas para realização de serviços municipais neste sábado, 18, e domingo, 19, pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Em todos os casos, o bloqueio será total.

A interdição mais rápida será na Ladeira da Montanha, por cinco horas, no sábado. Nos outros locais, será necessário fechar a via nos dois dias do fim de semana.

Confira os horários de interdição:



Av. Princesa Isabel, Barra: Entre 5h e 16h no sábado, 19, a via será totalmente bloqueada para a demolição, pela Sucom, de imóvel em ruínas próximo ao Hospital Português. O serviço provocará também, entre 7h30 e 16h do domingo, 20, interdição de meia pista.

Av. Paralela: A partir das 13h no sábado, 19, até as 13h do domingo, 20, a via será totalmente bloqueada, por conta de uma obra realizada pela Seman no local. A interdição será no sentido rodoviária, em frente ao Condomínio Amazônia (Imbuí). O tráfego será desviado para a via marginal neste trecho.

Ladeira da Montanha: Entre 13h e 18h do sábado, 19, a via será totalmente bloqueada, por conta de uma limpeza da Limpurb no local.

