Vias são fechadas para encenação de Auto de Natal no Dique

A avenida Presidente Costa e Silva e a rua conhecida como "Telebahia", no Dique do Tororó, serão interditadas de sexta, 19, a segunda-feira, 22, no período das 19h às 22h, para realização do Auto de Natal da Prefeitura.

Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), os motoristas que circulariam pelo trecho, vindos da avenida Presidente Castelo Branco (Vale de Nazaré) com destino à Estação da Lapa, Politeama ou avenida Centenário, têm como opção fazer o retorno em frente à Fonte Nova, seguindo pela avenida Vasco da Gama, passando pela Bonocô, avenida General Graça Lessa (Vale do Ogunjá), avenida Vasco da Gama, até a Rótula do Abacaxi.

O acesso dos residentes da região é assegurado mediante a comprovação de endereço através de contas de telefone, água, energia elétrica.

