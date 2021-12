Vias no entorno da Fonte Nova estão interditadas para jogo

As vias no entorno da Arena Fonte Nova já estão bloqueadas devido ao jogo entre Alemanha e China, pelas quartas de finais do futebol feminino, nesta sexta-feira, 12. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) as vias seguem bloqueadas até as 20h.

O motorista não consegue acessar o Dique do Tororó e a Ladeira da Fonte das Pedras. Na Ladeira dos Galés, a interdição ocorre na parte baixa, e o tráfego foi desviado para a Rua Djalma Dutra e Ladeira de Nazaré. Na Rua Portão da Piedade, o tráfego foi modificado para a Avenida Sete.

Veja os detalhes na tabela e infográfico abaixo:

VIA SITUAÇÃO Av. Mario Leal Ferreira (Bonocô) Sentido Comércio: livre Sentido Rodoviária: tráfego será interditado no intervalo do segundo jogo Av. Vasco da Gama Circulação livre até o acesso ao Dique, desviando todo o tráfego para a Praça Dr. João Mangabeira - Barris Dique do Tororó Interditado Ladeira da Fonte das Pedras Interditado Ladeira dos Galés (parte baixa) Interditado - tráfego desviado para a Rua Djalma Dutra e Ladeira de Nazaré. Rua Portão da Piedade (Center Lapa) Interditado - tráfego desviado para Av. Sete Av. Joana Angélica (Rua da Mangueira) Interditado - tráfego desviado para Rua Mouraria e Rua do Paraíso Av. Joana Angélica, a partir do Desterro Livre - sentido Nazaré Interditado - no sentido piedade Campo da Pólvora Interditado sentido Nazaré - tráfego desviado para Rua do Tinguí Ladeira de Santana Livre - sentido Rua Santa Clara (Desterro) / Nazaré Interditado - sentido Campo da Pólvora Rua Professora Anfrísia Santiago O tráfego funcionará em sentido duplo, pois o acesso a Ladeira da Fonte das Pedras será interditado. Ladeira da Telebahia (acesso ao Jd. Baiano) Interditado Tráfego permitido apenas para moradores até o Boulevard Américo, pois será interditado para o Dique. A saída será através da Rua Pedro Américo.

adblock ativo