Vias de São Cristóvão passam por mudanças no sábado

Um trecho da avenida Aliomar Baleeiro e toda a rua Lauro de Freitas, situados no bairro de São Cristóvão, vão passar por mudanças viárias a partir deste sábado, 14. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o intuito é desafogar o tráfego da região.

Na Av. Aliomar Baleeiro, o fluxo será alterado na rua Três de Maio, na avenida São Cristóvão, em direção à saída do bairro, e nas imediações do Salvador Norte Shopping. Atualmente, o trecho é em mão dupla. Já a rua Lauro de Freitas, que opera em sentido único, irá direcionar os motoristas somente ao centro do bairro.

Outras modificações em menor escala ocorrem também a partir do sábado na travessa Osvaldo Gordilho e na rua Três de Maio, que também operam em sentido único, com direção à Av. Aliomar Baleeiro.

