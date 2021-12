Vias da orla serão interditadas neste domingo

Devido a um evento esportivo, alguns trechos no trânsito da orla entre os bairros do Rio Vermelho e Barra serão interditados das 4h às 12h, deste domingo, 4. As informações são da Superintendencia de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Dentre as interdições estão as vias da Av. Oceânica, entre o Largo do Farol da Barra e a curva da Paciência, na faixa da direita da Rua da Paciência no sentido Itapuã, entre a rua Eurycles de Matos e o Largo de Santana, rua Guedes Cabral, rua Borges dos Reis, Praça Colombo (até Largo da Mariquita).

Confira abaixo algumas opções de tráfego passadas Transalvador

Como opção, os veículos oriundos do Rio Vermelho com destino à Barra devem seguir pela rua Eurycles de Matos, Av. Anita Garibaldi, rua Adhemar de Barros, rua N até a rua Professor Sabino Silva.

Já para quem está na ladeira da Barra e deseja ir para Ondina, a opção é seguir pela Av. Sete de Setembro (Orla), rua Afonso Celso, rua Marquês de Caravelas, rua Miguel Bournier, Largo do Chame - Chame até a Av. Centenário.

Por fim, da Av. Cardeal da Silva para o Rio Vermelho, a opção é a Travessa Prudente de Moraes, rua da Paciência sentido Ondina, rua Eurycles de Mattos até a Av. Anita Garibaldi.

adblock ativo