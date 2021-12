Viadutos do BRT têm entrega prevista para o fim de dezembro

Os dois viadutos do BRT que estão sendo construídos na região do Itaigara, sentido Parque da Cidade-Lucaia e Parque da Cidade-Iguatemi, têm conclusão prevista para dezembro deste ano. A obra do primeiro trecho do novo sistema de transporte já apresenta 28,4% concluída, com 92 vigas instaladas.

O viaduto na região do Walmart, que abrigará estação do BRT, vias expressas e uma ciclovia, está com 47% das vigas instaladas. De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação, ainda neste mês serão lançadas as sustentações do elevado nas imediações do Cidadela. Completam também nesse primeiro trecho do BRT Salvador, as obras do viaduto a ser erguido nas proximidades do Shopping da Bahia.

Com quase 3 km de extensão, o trecho 1 do BRT eliminará semáforos, o que vai permitir que o usuário do serviço de transporte público possa, por exemplo, sair do final da Garibaldi (sentido Rio Vermelho), acessar uma das vias expressas e não passar por qualquer sinaleira até o início da avenida Luiz Viana Filho (Paralela).

adblock ativo