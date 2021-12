Viaduto Raul Seixas será interditado novamente para obras

O Viaduto Raul Seixas, localizado na região do Iguatemi, voltará a ser fechado na noite desta sexta-feira, 5, a partir das 23h. A interdição permanece até as 5h de sábado, 6, para a conclusão das obras do metrô de Salvador, realizada pelo consórcio CCR Metrô Bahia.

Como alternativa, os motorista provenientes da avenida Luís Viana (Paralela) devem seguir sentido Rótula do Abacaxi para, em seguida, retornar pela avenida ACM. Outra opção é utilizar a orla da capital.

O viaduto já havia sido interditado na noite de quarta, 3, e foi reaberto ao tráfego de veículos por volta das 5h desta sexta. Entretanto, segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), apenas uma faixa foi reaberta, o que causa lentidão ao trânsito do local.

A situação deve permanecer, pelo menos, durante a manhã.

adblock ativo