Viaduto que liga rua das Locadoras à Estrada do Coco é liberado

Foi liberado na tarde desta quarta-feira, 7, o viaduto localizado na travessa Santos Dumont, popularmente conhecida como rua das Locadoras. Este equipamento permite a fácil locomoção para quem acessa o Aeroporto Internacional de Salvador com destino à Estrada do Coco, tanto no sentido Litoral Norte como o contrário. Antes desta implementação, os condutores usavam como roteiro a rua do Bambuzal e acessavam o viaduto da Estação Aeroporto de metrô.

O viaduto possui uma extensão de 140 metros e 10 metros de largura, contando também com calçada para pedestre e guarda-corpo em gradil. Além disso, o equipamento tem dispositivos de segurança implementados em barreiras de concreto, iluminação pública e sinalizações horizontal e vertical. Esta instalação estava prevista pelo Governo do Estado no pacote de obras complementares para a implantação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

A pista da rua das Locadoras também foi alargada e uma ponte foi implantada, além de iluminação. Essas intervenções foram feitas para que parte do complexo viário da estação do metrô fosse construída e também para que o acesso do ônibus que faz integração de passageiros da estação com o aeroporto fosse viável. As obras, no geral, reuniram 60 pessoas em oito meses.

