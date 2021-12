Viaduto passa a ter sentido único a partir deste sábado

A partir das 6h deste sábado, 29, o trânsito no viaduto Dona Canô terá sentido único em direção ao bairro de São Marcos. O equipamento liga as avenidas Pinto de Aguiar e São Rafael.

A mudança, que tem sido adotada como teste nos horários de pico, foi a solução encontrada pela Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) para acabar com os congestionamentos na Pinto de Aguiar.

"Mesmo depois da duplicação da avenida Pinto de Aguiar, os engarrafamentos continuaram. O prefeito ACM Neto pediu, então, que a Transalvador buscasse uma nova solução, o que resultou na alteração do trânsito", explicou o diretor de trânsito do órgão, Marcelo Correa.

Ele conta que, para testar a solução, a Transalvador já vinha adotando a mudança nos horários de pico, pela manhã e final da tarde, com saldo muito positivo. Os veículos vindos de São Marcos com destino a Patamares e avenida Paralela, sentido Aeroporto, terão como opção o viaduto do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

