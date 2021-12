Viaduto na Av. Paralela é aberto para tráfego e fechado após 20 minutos

Um dos viadutos implantados pela CCR metrô, concessionária responsável pela obra, localizado na Avenida Paralela, foi aberto na manhã deste domingo, 9, e novamente fechado 20 minutos após a liberação.

Segundo a Superintendência de Trânsito de salvador (Transalvador), a prefeitura de Salvador e a CCR Metrô Bahia teriam firmado o acordo de que o viaduto seria aberto para a passagem de veículos no dia 30 de junho, antes do retorno das aulas. "Como o prazo não foi cumprido, a prefeitura, através da Transalvador, realizou vistoria e efetuou a abertura do viaduto neste domingo", disse em nota.

Após a liberação do viaduto, a Transalvador informou que o equipamento foi novamente fechado pela Polícia Militar (PM-BA), que teria alegado "ordens superiores".

Em nota, o governo do estado informou que definiu, em acordo com a empresa responsável pela execução da obra, a abertura do viaduto para a próxima terça-feira, 11, por motivo de segurança, porque a empresa ainda finalizará os serviços da obra até o final desta segunda, 10.

adblock ativo