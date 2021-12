Com o objetivo de melhorar o trânsito na região, o segundo viaduto do Complexo Viário do Imbuí, no sentido Imbuí-Paralela, será entregue às 8h30 da próxima segunda-feira, 18.

Com isso, os motoristas que trafegam pelo bairro em direção ao centro da cidade podem utilizar o trecho, evitando o retorno próximo ao supermercado Extra. O novo viaduto possui 380 metros de extensão, duas faixas no mesmo sentido, além de sinalização e iluminação.

Da Redação Viaduto do Imbuí e via marginal serão entregues na segunda

A via marginal que liga a descida do viaduto da Avenida Luís Eduardo Magalhães à entrada do Imbuí também será entregue na próxima segunda, 18. A nova via, que continua até o supermercado Extra, possui três faixas, sinalização vertical e horizontal e iluminação.

Essas intervenções fazem parte do Programa Mobilidade Salvador, um pacote de obras que está recebendo investimentos de R$ 8,5 bilhões dos governos estadual e federal para construção de novas vias na cidade.

adblock ativo