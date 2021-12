Viaduto do Imbuí é liberado nesta terça após reparo na via

O viaduto do Imbuí foi liberado às 11h da manhã desta terça-feira, 22. A informação foi confirmada Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), que fez o reparo da pista. O equipamento estava interditado nos dois sentidos desde o último sábado, 19, por conta de um buraco na via causado pelo rompimento de uma tubulação de água.

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e Conder trabalharam para a reparação da área desde esta segunda, 22. Por conta do rompimento, parte do Centro Administrativo da Bahia (CAB) ficou sem água. Caminhões-pipa abastecem a região até o fornecimento ser normalizado.

