Viaduto do CIA é interditado neste sábado

O viaduto sobre a BR-324, conhecido como viaduto do CIA, estará interditado neste sábado, 14, devido a obras para a recuperação no pavimento.

As intervenções foram iniciadas nesta manhã e possuem previsão de término às 17h, ainda deste sábado, 14, de acordo com a Concessionária de Rodovias ViaBahia.

Os motoristas que seguem no sentido Capital/Interior e desejam acessar a BA-526, sentido Ilha de São João, deverão seguir até o próximo viaduto, localizado na altura do km 605 (antes do posto da Polícia Rodoviária Federal – PRF), e retornar.

Já quem trafega no sentido Interior/Capital e deseja acessar a BA-526, sentido aeroporto, deverá seguir até o próximo viaduto, localizado na altura do km 614 (bairro de Valéria), e retornar.

