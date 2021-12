Viaduto do Canela passa a ser de mão única a partir deste sábado

Após amenizar o congestionamento no Vale do Canela nos chamados horários de pico, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) muda, em fase de teste, a partir deste sábado, 29, o sentido do Viaduto do Canela para apenas mão única. Para o motorista se dirigir ao bairro da Graça, vindo da avenida Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela) ou do Canela, ele deve acessar o Viaduto da Gabriela, ou retornar sob o Viaduto Menininha do Gantois (acesso ao Campo Grande).

“Observamos que, nos horários de pico, o fluxo de veículos é grande em função do Hospital das Clínicas e das faculdades próximas. Notamos que essa retenção chegava a atingir até a Avenida Garibaldi”, explicou, em nota, o superintendente Fabrizzio Muller. “É importante que as pessoas entendam que a distância percorrida será um pouco maior, mas a fluidez alcançada beneficiará a coletividade”, complementa.

A contagem mostrou que, entre 7h e 10h, mais de 2,6 mil veículos buscavam o Viaduto do Canela, vindos de diferentes locais, sendo mais de mil deles provenientes do Vale do Canela. Já entre 16h30 e 19h, 1.470 veículos buscavam acessar a via, sendo quase a totalidade, 1.120 carros, provenientes do Vale do Canela com destino à Graça.

