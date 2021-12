Viaduto de Narandiba é liberado para tráfego de veículos

Os motoristas que trafegam pela avenida Luís Viana (Paralela), sentido aeroporto, podem utilizar a partir desta terça-feira, 3, o Viaduto de Narandiba para ter acesso à região, além dos bairros de Doron, Engomadeira e Tancredo Neves.

A obra, que integra o Complexo Viário do Imbuí, foi liberada pelo governador Jaques Wagner no início desta manhã. Ao todo, foram investidos R$ 15 milhões, que fazem parte dos recursos destinados a obras estruturantes, por meio do Programa Mobilidade Salvador.

Construído pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), o viaduto possui 172 metros e duas faixas em sentido único. A obra incluiu toda a requalificação viária do trecho.

Pista foi liberada pelo governador Jaques Wagner (Foto: Manu Dias | GovBA)

Opções de tráfego

Da Avenida Jorge Amado, o motorista deve seguir pela rua interna do Imbuí (Shopping CCI/Banco do Brasil), e virar à esquerda no final da rua para ter acesso ao novo viaduto. Os veículos que trafegam pela Paralela devem utilizar a via marginal, na entrada do Quartel do Exército e, após a passarela, subir pela alça à direita, no Condomínio Rio das Pedras, até acessar o viaduto.

Além da construção de três viadutos, as intervenções do complexo Imbuí-Narandiba contemplam a ligação com o bairro do Stiep e as vias marginais entre o Centro Administrativo da Bahia (CAB) e a Avenida Luís Eduardo Magalhães, já em operação.

