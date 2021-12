Viaduto de Narandiba é liberado a partir desta terça-feira

O governo do estado programou para as 8h desta terça-feira, 3, a liberação do viaduto 3 (Narandiba), que vai ligar as avenidas Paralela e Edgard Santos. Com 172m e duas faixas em sentido único, a obra, que custou R$ 15 milhões, vai facilitar o acesso aos bairros do Cabula VI, Narandiba, Doron, Engomadeira e Tancredo Neves.



Segundo Sérgio Silva, diretor de obras estruturantes da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), o trajeto entre a Paralela (sentido Aeroporto), nas imediações do bairro do Imbuí, e a entrada do bairro de Narandiba será reduzido em mais de 4 km.



"A partir de hoje, os condutores que desejarem acessar esses bairros não precisarão mais seguir pela Paralela até o retorno no viaduto do Centro Administrativo", afirma Sérgio Silva.



Conforme o diretor, para ter acesso ao viaduto, os motoristas que vêm da Paralela, devem utilizar a via marginal, na entrada do Quartel do Exército e, após a passarela, subir pela alça (ladeira) à direita, no Condomínio Rio das Pedras, até o viaduto.



Para a universitária Andreza Moraes, moradora do Cabula VI, a construção vai trazer mais comodidade e ganho de tempo. "Vai mudar minha vida. Esse é o meu trajeto de segunda à sexta-feira. Perco horas no trânsito porque o retorno é muito distante. Além de tempo, vou economizar combustível", comemora Andreza.



Ponto crítico



Já para o taxista Wellington Santos, o engarrafamento no local só irá diminuir quando os viadutos 1 e 2 (Imbuí) forem concluídos. "O ponto crítico da Paralela é o fluxo muito grande de carros que querem entrar ou sair do Imbuí. Enquanto os viadutos não forem liberados, o trânsito vai continuar travado", opinou.



A assessoria de comunicação da Conder informou que a inauguração dos viadutos 1 e 2 está prevista o final de julho. A unidade lembrou ainda que os três viadutos compõem o Complexo Viário do Imbuí.

Vale lembrar que obra faz parte do Programa de Mobilidade Salvador, um pacote de construções estruturantes projetadas pelo governo do Estado da Bahia para integrar pontos extremos da cidade e dar mais fluidez ao trânsito.



