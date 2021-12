Viaduto D. Canô ganha sentido único em direção a São Marcos

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) alterou o sentindo do viaduto Dona Canô, que liga as avenidas Pinto de Aguiar e São Rafael. A via agora tem sentido único em direção ao bairro de São Marcos.

Sinalização vertical ao longo das avenidas Pinto de Aguiar e São Rafael orientam os condutores quanto à alteração no trânsito, que passou a vigorar às 6h deste sábado.

A mudança, que tem sido adotada há alguns dias como teste nos horários de pico, foi a solução encontrada pelo órgão de trânsito para acabar com os constantes congestionamentos na Pinto de Aguiar. Muitos motoristas aprovaram a medida.

Edson Rocha dos Santos, 50 anos, que utiliza o viaduto diariamente, disse que o trânsito já havia melhorado depois das intervenções nos horários de pico.

"Desde de que a Transalvador iniciou as mudanças, os engarrafamentos melhoraram. Acredito que agora o problema seja resolvido em definitivo", aposta Rocha.

A Transalvador informou que, a partir de agora, os veículos vindos de São Marcos com destino a Patamares e à avenida Paralela, sentido Aeroporto, terão como opção de tráfego o viaduto do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A equipe de reportagem de A TARDE fez o percurso que os condutores deverão fazer, a fim de calcular a distância e o tempo gasto. Tendo como base o início do viaduto, percorreu-se um trecho da Paralela, passando pelo viaduto do CAB, retornando sentido Pinto de Aguiar. Foram percorridos 900 metros em dois minutos.

Bem comum

O instrutor de voo Marcos Sebastião Neves, 48, disse que não se importa em fazer esse percurso diariamente para ir ao trabalho.

"Mesmo gastando mais tempo e gasolina, prefiro que seja assim. Se for para beneficiar outras pessoas, o sacrifício vale a pena. A situação estava insuportável ", afirma Marcos.

Já para o planejador de navios Yuri Vieira Oliveira, 31, a solução adotada pela Transalvador é paliativa e não deve resolver o problema.

"Não percebi mudança com as intervenções pontuais nos horários de pico. Passo diariamente pelo local, e os congestionamentos continuam. A solução definitiva seria a ampliação do viaduto. Não tem sentido sair de uma avenida (Pinto de Aguiar) com três faixas largas e cair em duas ou em uma faixa bem estreita", opina Yuri.

