Viaduto Canô Veloso passa a ter sentido único dia 29

O viaduto Canô Veloso ficará com apenas um sentido a partir do dia 29. De acordo com a prefeitura de Salvador, o trânsito no local será na direção de Patamares para São Marcos.

Com a mudança, os veículos vindos de São Marcos com destino a Patamares e Avenida Paralela, sentido Aeroporto, terão como opção de tráfego o viaduto do Centro Administrativo.

