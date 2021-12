ViaBahia prevê fluxo intenso na BR-324 a partir das 6h

Quem optou por curtir os festejos juninos fora de Salvador e preferiu antecipar a viagem para a quarta-feira, 18, encontrou tráfego intenso, porém sem grandes retenções na BR-324, principal rodovia que liga a capital baiana ao interior da Bahia.



No entanto, a ViaBahia, concessionária que administra o trecho, estima que, a partir das 6h desta quinta-feira, 19, o tráfego de veículos deve aumentar em até 46,2%.



Na manhã de ontem, a equipe de reportagem de A TARDE fez o trajeto Salvador-Feira de Santana e observou poucos pontos de lentidão no decorrer do percurso.



O primeiro ponto foi detectado no início da BR-324, onde estão sendo realizadas obras para construção da mureta de concreto que separa as duas vias.



Por conta da presença de máquinas e homens na pista, a concessionária ViaBahia interditou uma das faixas.



O fluxo de veículos também se mostrou lento da entrada do bairro de Águas Claras ao ponto de ônibus situado em frente à Brasilgás, por conta do grande número de veículos.



Por volta das 9h30, um pequeno congestionamento se formou em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No local, estavam sendo realizadas ações da Operação Festas Juninas, da PRF.

Segundo o inspetor da PRF, João Daniel, a previsão do órgão é que, hoje, a movimentação de saída da capital aumente em 50%.



"Por conta desse significativo aumento de fluxo, haverá policiamento constante nos principais trechos das rodovias", disse.



No km-572 da rodovia, a velocidade do tráfego precisou ser reduzida por conta de cones caídos na pista.



Fluxo intenso



Para fugir dos congestionamentos da BR-324 durante as festas de São João, a família do motorista Henrique Vita Santos, 50, decidiu antecipar a viagem para Cruz das Almas e não se arrependeu.



"Vamos para o interior todos os anos e, este ano, resolvemos sair um dia antes do previsto. Estamos fazendo uma viagem muito mais tranquila", contou.



Quem optou por deixar a cidade hoje pode não encontrar a mesma tranquilidade na BR-324. O grande movimento de veículos deve permanecer até as 14h e reduzir no decorrer do dia.



Amanhã e sábado, a previsão da concessionária é de que a grande movimentação de veículos deve acontecer no intervalo entre 14h e 21h.



A ViaBahia orienta que, se possível, os usuários programem viagens para os horários de menor movimento, como hoje, após as 15h, e amanhã, até o meio-dia.

