ViaBahia intervirá em 27 das 65 pontes até dezembro

Um total de 65 pontes nos trechos administrados pela ViaBahia necessita de intervenção, de acordo com a própria concessionária.



Até o final do ano, os 27 casos mais críticos devem ser finalizados, segundo exigência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) .



Cada obra, segundo o presidente da ViaBahia, José Navas, leva de 150 a 160 dias para ficar pronta. "Não tem jeito. É a história de quebrar o ovo para fazer omelete. As pontes são estreitas. Não há acostamento ou refúgio", afirmou.



Navas disse ainda que as condições atuais são de pilares com fissuras, lajes trincadas com infiltração de água, além de ferragens expostas.



Por conta destas intervenções, o líder do governo na Assembleia Legislativa, Zé Neto (PT), ingressou com uma representação no Ministério Público Federal (MPF) contra a ViaBahia.



Navas disse também que há um plano de execução das intervenções que ainda não foi aprovado pela ANTT. Nele, a previsão é recuperar os pontos até "os primeiros meses de 2016". "A ANTT está avaliando quando o restante deverá ser executado", ressaltou a diretora do órgão federal, Natália Marcassa.



De acordo com a ViaBahia, o motorista deve redobrar a atenção em alguns trajetos da BR-324: trevo de Águas Claras, km-541 ao 545 (Amélia Rodrigues), rotatórias dos km 526, 523, 537 e 543; trecho entre o km-518 e o km-523 (Feira de Santana).



Na BR-116, mais atenção do km-426 ao km-495, devido a obras de duplicação da pista.

