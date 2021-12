Viabahia interdita trechos da BR-116 para obras

A concessionário Viabahia vai interditar nesta segunda-feira, 20, alguns trechos da BR-116 e do Anel de Contorno de Feira de Santana, para a realização de obras.

Um dos locais que sofrerá mudanças no tráfego é o km 642 da BR-116 Sul, nas proximidades do município de Jequié, cujo pavimento será recuperado. Enquanto durar a obra, os agentes da concessionária vai tentar regularizar o fluxo de veículo com o sistema pare/siga. A previsão é que a obra seja concluída em duas semanas.

Já no Anel de Contorno Sul e no Km 427 da rodovia, serão implantadas vigas para a construção de passarelas. Neste caso, os dois sentidos da via serão fechados para o trabalho, que deve acontecer entre 20h e meia-noite.

