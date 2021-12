ViaBahia fará intervenções na BR-116 em três trechos

A concessionária ViaBahia, que administra trechos das BRs 324 e 116 no Estado, informou que realizará intervenções em alguns locais a partir de segunda-feira, 20.

Na altura do km 642 da BR-116 Sul (descida da Serra do Mutum, próximo ao município de Jequié), a concessionária fará recuperação do pavimento. Por conta disso, será necessária a utilização do sistema "pare-siga", no qual um sentido da rodovia é interditado durante um período determinado, invertendo o fluxo de veículos posteriormente.

Esta obra ocorrerá no período noturno, com previsão de conclusão em 15 dias.

No Anel de Contorno Sul de Feira de Santana e em um trecho da BR-116, serão implantadas vigas para a instalação de passarelas, nos kms 6 e 427,5. As obras ocorrerão a partir das 20h, com previsão de término para a 0h. Para a realização desta operação, será necessário o fechamento do tráfego nos locais.

A concessionária informou que instalou placas de advertência, tanto em Jequié quanto no Anel de Contorno Sul de Feira de Santana, e que reforçou a sinalização.

"Além disso, viaturas estarão 24 horas por dia nos locais, monitorando e oferecendo o suporte necessário para minimizar os transtornos à população", consta da nota divulgada pela ViaBahia.

