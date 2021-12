Viabahia diz que vai reabrir pistas na BR-324 nesta terça

Por intermédio de nota, a Viabahia informou, nesta segunda-feira, 23, que concluiu os serviços no buraco da BR-324 e vai permitir a liberação total da pista, no sentido Salvador-Feira, na região do Porto Seco/Pirajá, no início da manhã desta terça-feira, 24.

Com a conclusão, o tráfego da pista sentido Feira-Salvador também voltará a funcionar normalmente, com suas três faixas de rolamento. Na nota, a concessionária diz que continuará os serviços de recuperação da galeria de águas pluviais danificada.

A obra vai ser avaliada, segundo a Viabahia, diariamente, diante da necessidade de acomodação natural do terreno. Para a liberação da pista, foi feito um aterro com mais de dez metros de altura.

